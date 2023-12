Reyes a Asprilla: “No demerites al Junior, ¡vaya y ponga la queja en el CAI!”

Tal parece que el título de Junior en la Liga, como ningún otro en la historia de los torneos cortos en Colombia, sigue causando incomprensible dolor, ardor, inflamación, comezón, alergia, escozor, incomodidad, irritación.

Varios periodistas del interior del país y aficionados de otros equipos han procurado opacar y restar valor a la décima estrella de la historia del cuadro rojiblanco poniendo sobre la mesa el viejo debate del sistema del campeonato colombiano, “que no premia al que hace más puntos durante la temporada” y “es injusto”.

Esto es algo que nunca se había encendido y avivado con tanta fuerza en situaciones similares con otros campeones, a los que en cambio se les resaltaba “la jerarquía y grandeza” para imponerse en los momentos cruciales, como en realidad lo hizo Junior en las etapas decisivas del reciente certamen liguero.

En medio de ese contexto, durante el programa F90, que se emite por Espn, Arturo Reyes, que fue el invitado especial, y Faustino Asprilla, panelista, sostuvieron una candente polémica.

El técnico de Junior, que acaba de conducir a sus dirigidos al máximo galardón del fútbol colombiano, se molestó con un comentario del ‘Tino’ en el que sacaba a relucir el cacareado tema y decía que “en el país se premia la mediocridad”.

Evidentemente le intentó bajar el perfil al logro deportivo de los ‘Tiburones’ y a Reyes no le gustó.

“Tino, así fue campeón América, así fue campeón Nacional, así fue campeón Millonarios, y ustedes todos hablaron de que eran justos ganadores”, le recalcó Reyes antes de que la conversación subiera de tono.

“No, no, no, es que yo vengo diciendo que este torneo es muy mal diseñado, que se presta para eso, porque un equipo que viene mal, a lo último… ¿a quién le ganaron ustedes para clasificar? ¡A tres equipos eliminados, y entraron!”, respondió Asprilla como si Junior en la fase regular no hubiera, por ejemplo, remontado un 3-0 en contra ante América de Cali, uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato.

El timonel samario defendió su trabajo y el de sus pupilos, y le recordó a Asprilla, con vehemencia, que los dos equipos que más puntos hicieron en el segundo torneo, Águilas y Medellín, no pudieron superar a Junior en la fases definitivas de la competición.

“¿Y a quién le ganamos en los cuadrangulares, Fausto? ¿Y a quién le ganamos en la final? ¿Quiénes fueron los dos primeros equipos?”, preguntó más enérgico el DT.

“Si hubieran hecho acá el torneo como es en Brasil, que el que mas puntos haga, es el que gana….”, dijo Asprilla antes de que Reyes le ripostara una tradicional frase: “Si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva”.

Ahí también intervino la periodista atlanticense Melissa Martínez apoyando a Reyes: “Y si yo fuera Ángel de Victoria Secret no estaría aquí sentada con ustedes”.

“Gócense el título, muy bonito y todo, pero el torneo está muy mal diseñado”, disparó Asprilla.

“Si el torneo fuera como el campeonato brasilero, pues nos daría que los mejores equipos pelearían por el título, inclusive equipos históricos como Vasco y como Santos se juegan el descenso, porque allá no premian la mediocridad, aquí sí la premian. ¿Qué hacemos si el campeonato es así?”, agregó Asprilla.

“¡Vaya y ponga la queja en el CAI”, le contestó el entrenador juniorista de inmediato, en medio de las burlas de Melissa hacia Asprilla.

Pero el rifirrafe no se detuvo ahí.

-Yo no estoy poniendo ninguna queja- dijo Asprilla.

-¡Sí, señor, porque estás demeritando el trabajo del equipo!- contestó Reyes

-No estoy demeritando nada, si yo pudiera les daba otro premio, los felicito.

-Claro que sí, claro que sí- dijo Reyes irónicamente.

-Vea, los felicito… ¡Igual apenas tienen 10 títulos, tampoco es que tengan 20, tienen 10!

-No te escondas en la felicitación.

-No, no, no, yo no me estoy escondiendo de nada. Estoy diciendo que para mí, para Faustino Asprilla, el fútbol colombiano es muy mediocre porque se da eso.

-¡Estás demeritando!

-Siempre lo he dicho, gane Nacional, gane América.

-¡Perfecto, pero el campeón es Junior!- sentenció Reyes.

-La mediocridad no es de Junior, es del torneo- intentó aclarar Asprilla.

“El CAI de Paloquemao le queda a un kilómetro y medio”, añadió Melissa, para ponerle un poco de jocosidad a la controversia, que concluyó en buenos términos, con una cordial y respetuosa despedida entre Reyes y Asprilla.