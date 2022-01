Perú revela sus cartas para enfrentar a Colombia

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, dejó este viernes fuera de la lista de convocados a los experimentados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para enfrentar a Colombia y Ecuador, y en su lugar regresa a la Blanquirroja el delantero del León mexicano Santiago Ormeño.



En la lista de 30 jugadores anunciada por Gareca para la próxima doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 no están las dos grandes estrellas del combinado nacional por su bajo estado de forma, pues no terminan de recuperarse de sendos problemas físicos que arrastran.



"Son dos jugadores fundamentales por su predisposición, profesionalismo y deseo constante de estar en la selección. Intentan superarse no solo para que su carrera continúe sino también para estar en la selección", explicó Gareca.



"Notamos un amor incondicional de parte de ellos por la selección. Estamos apoyándolos en todo lo que podamos, pero eso no les asegura una convocatoria. Tiene que haber otras cosas más, lamentablemente", añadió.



A cambio, el técnico argentino recuperó a Ormeño después de que haya comenzado a tener más apariciones con el León y consideró que esta es "una linda oportunidad" para el jugador mexicano nacionalizado peruano.



Gareca ha premiado esta convocatoria a los jugadores de la liga peruana que mayor protagonismo tuvieron en los dos amistosos disputados en la última semana frente a Panamá (1-1) y Jamaica (3-0) como el delantero Álex Valera, el centrocampista Jairo Concha y el defensa Renzo Garcés.



Garcés fue incluido en la lista en detrimento de Christian Ramos, que sufrió una rotura fibrilar durante el calentamiento del encuentro ante Jamaica y supondrá una sensible baja en la zaga peruana de cara a los encuentros ante Colombia y Ecuador.



También destacan las ausencias de Anderson Santamaría (Atlas-MEX) y de Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-EUA), quien desestimó la invitación de participar en los encuentros ante Panamá y Jamaica, aunque no parece que Gareca le vaya a guardar rencor por esa decisión.



"Raúl ha sido de los jugadores que más he convocado. Siempre está en consideración nuestra. Respetamos todas las decisiones de los muchachos y cualquier tipo de posición que el jugador tenga. No tenemos absolutamente nada que decir en contra de él", manifestó Gareca.



"Cada uno atravesamos etapas y momentos de nuestra en lo que decidimos qué queremos hacer. En ningún momento él tendrá las puestas cerradas de la selección. Queremos que cuando vengan a la selección, lo hagan de la mejor manera. Si ven que no es un momento propicio, valoramos que nos lo digan", agregó.



De cara al encuentro en Barranquilla (Colombia), el técnico argentino recordó que los dos equipos se juegan "muchas cosas", ya que son rivales directos para uno de los cupos directos de clasificación para la Copa del Mundo.



"Va a ser un partido lindo para verlo y jugarlo. Son los partidos que uno espera ansiosamente jugar. Colombia y Perú son selecciones que se conocen desde hace muchos años. Ellos nos conocen muy bien a nosotros, y nosotros los conocemos muy bien a ellos", apuntó.



Gareca indicó que no quiere perder ya más energías en insistir a las autoridades peruanas que permitan que el Estadio Nacional de Lima tenga el aforo completo para recibir a Ecuador igual que lo tendrá el Estadio Metropolitano de Barranquilla para la visita del combinado peruano a Colombia.



Los 30 futbolistas convocados por Gareca son los siguientes:



Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-EE.UU), José Carvallo (Universitario) y Ángelo Campos (Alianza Lima).



Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors-ARG), Aldo Corzo (Universitario), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Carlos Zambrano (Boca Juniors-ARG), Miguel Araujo (Emmen-HOL), Alexander Callens (New York City-EE.UU.), Luis Abram (Granada-ESP), Renzo Garcés (Sporting Cristal), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA), Marcos López (San José Earthquakes-EE.UU.) y Nilson Loyola (Sporting Cristal).



Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Pedro Aquino (América-MEX), Wilder Cartagena (Al Ittihad-EAU), Sergio Peña (Malmoe-SUE), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Jairo Concha (Alianza Lima), Yoshimar Yotún (sin equipo), Christopher Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (DC United-EE.UU.), Christian Cueva (Al Fateh-EAU) y Raziel García (Deportes Tolima-COL).



Delanteros: André Carrillo (Al Hilal-EAU), Gabriel Costa (Colo Colo-CHI), Gianluca Lapadula (Benevento-ITA), Álex Valera (Universitario) y Santiago Ormeño (León-MEX).