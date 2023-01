“Es el mayor fracaso de la historia del fútbol”: periodista francés a Neymar

Entre tanto, el periodista Daniel Riolo, aseguró que Neymar podría ser el mayor fracaso de la historia del fútbol. "¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?

Agregó, "No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida".

Cabe recordar que el astro brasileño llegó a club parisino en 2017 tras el pago de 222 millones de euros al FC Barcelona.