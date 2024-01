Pep Guardiola, mejor entrenador del 2023 para la FIFA

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City de Inglaterra, fue elegido como el mejor entrenador de fútbol masculino en el año 2023 en la gala de los Premios FIFA The Best. El estratega catalán, presente en el evento, recibió la distinción este lunes en Londres.

"Me gustaría compartir este premio con Luciano, por su gran temporada con el Nápoles después de tantos años, y a Simone, por lo difícil que nos lo puso en la final con esa plantilla maravillosa. Y también lo quiero compartir con los dueños del City, especialmente con Ferran Soriano, por crear esta idea, y con Txiki Begiristan, por confiar en mí", fueron las palabras de Guardiola al recoger el galardón en el escenario.

Sin lugar a dudas, Guardiola fue el merecido ganador de este premio al conquistar la temporada pasada el triplete (Premier League, FA Cup y Champions League) con el Manchester City, siendo el segundo de su carrera tras el logrado en 2009 con Barcelona.

