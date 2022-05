La Fifa investiga a Ímer Machado y Óscar Julián Ruiz por acoso y abuso sexual

“Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”, le dijeron al medio británico.

Perilla, quien tuvo la escarapela FIFA y se retiró en 2018 de las canchas, aseguró que Óscar Julian le pidió en varias ocasiones tener relaciones sexuales, y en una oportunidad, en un pasillo, le tocó los genitales.

“Con Óscar Julián Ruíz fueron varios episodios de acoso. El más grave fue en una pretemporada en un pasillo, se me acercó y me mandó la mano, se la quité, y me retiré con impotencia. Inicialmente me hacía insinuaciones, siempre quería tener contacto físico, me decía que probara algo nuevo, que con él lo iba a tener todo, yo nunca accedí a sus pretensiones”, expresó Perilla.

Su denuncia no prosperó en la justicia ordinaria por extemporáneas. Las situaciones que Perilla señala se presentaron en 2009 y 2016, según su testimonio en los medios de comunicación.

Pero no solo Ruiz fue acusado, Perilla también mencionó a Ímer Machado, ingratamente recordado por los hinchas de Junior por sus controversiales decisiones en las finales frente a Once Caldas (2009) y Nacional (2014).