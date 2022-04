Oriente Petrolero, un viejo conocido de los rojiblancos

Los ‘Refineros’, entrenados actualmente por el histórico Erwin ‘Platini’ Sánchez, disputan el ‘clásico cruceño’, también conocido como el ‘Súper’, ante el Blooming, el cual es reconocido como uno de los más emocionantes en la liga boliviana.

A nivel internacional, el Oriente Petrolero es el tercer conjunto boliviano que más ediciones continentales ha disputado, con 32 participaciones en torneos oficiales organizados por la Conmebol. En 21 ocasiones ha jugado la Copa Libertadores, en ocho la Sudamericana, en dos la Copa Conmebol y en una la Copa Merconorte. Su mejor participación se dio en 1988, cuando llegó hasta los cuartos de final de la Libertadores.

Presente

El equipo dirigido por ‘Platini’ Sánchez no pasa por su mejor momento actualmente. Logró acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de vencer con contundencia a sus compatriotas del Royal Pari —los derrotaron 3-2 en la ida y 3-0 en la vuelta—, pero en esta instancia del torneo no ha tenido el mejor arranque. Cayó 3-0 frente al Fluminense, en el histórico Maracaná, y perdió como local 3-1 ante Unión de Santa Fe (Argentina).

Esas dos derrotas lo ubican hoy en el sótano del Grupo H con cero unidades, por debajo de Junior (4 puntos), Unión de Santa Fe (4) y Fluminense (3).

Pero si por la Sudamericana llueve, por la Liga de Bolivia no escampa. En el torneo local se ubica hoy en la quinta posición del Grupo A con 15 puntos, a seis del líder, The Strongest. En once partidos jugados, su balance es de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Los ‘Refineros’ vienen de igualar 0-0 en la última jornada liguera ante el Guabirá, lo que constituyó en su tercer empate consecutivo en el rentado local (venían de repartir puntos con The Strongest y Aurora). Solo han logrado un triunfo en sus últimas seis jornadas ligueras (ante Nacional de Potosí, por 4-2).

El goleador de la actual temporada es el argentino Facundo Suárez con seis tantos, a uno del líder goleador del campeonato, el boliviano Bruno Miranda, del Bolívar. Los otros dos goleadores del equipo albiverde en el campeonato liguero son el uruguayo Hugo Dorrego, con cuatro, y el argentino Maximiliano Caire, con dos.

Facundo Suárez también se destaca en la actual edición de la Copa Sudamericana con tres tantos, seguido de Dorrego, Caire, José Hugo Rojas y Leandro Zazpe, todos con uno.