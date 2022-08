Once datos de la Supercopa de Europa

El nuevo récord que tiene a tiro Carlo Ancelotti, el potencial español en la Supercopa de Europa, la posibilidad del Real Madrid de situarse como el club con más conquistas o los nuevos récords a tiro de Karim Benzema, son algunos de los datos previos a la final ante el Eintracht en Helsinki.



EL REAL MADRID, A DAR CAZA A MILAN Y BARCELONA



El conjunto madridista se puede igualar si supera al Eintracht, en el equipo con más títulos de Supercopa de Europa, cinco, igualando los conseguidos por Milan y Barcelona. El balance del Real Madrid en la competición es de cuatro finales ganadas y tres perdidas. Ya tiene un logro que nadie consiguió en el torneo, la conquista de dos ediciones consecutivas (2016 y 2017) con Zinedine Zidane al mando.



EL CAMPEÓN DE 'CHAMPIONS' GANÓ 26 DE 46.



El ganador de la Liga de Campeones salió vencedor de la Supercopa de Europa en 26 de las 46 ediciones disputadas. El campeón de la Copa de la UEFA o Liga Europa ha ganado ocho de las 22 ediciones que se celebraron desde la desaparición de la Recopa de la UEFA. Desde el 2008, cuando lo consiguió el Zenit, el Atlético de Madrid de Diego Simeone ha sido el único equipo que lo ha logrado en 2010, 2012 y 2018.



ESPAÑA, EL PAÍS DOMINADOR



España, que ha estado representada al menos por un equipo en la seis de las siete últimas finales de la Supercopa de Europa, cuatro de ellas incluso con dos clubes, es el país con más títulos en la competición, con quince, repartidos entre el Barcelona (5), el Real Madrid (4), el Atlético de Madrid (3), el Valencia (2) y el Sevilla (1). Italia e Inglaterra han logrado nueve trofeos.



ALABA, A AMPLIAR A DOCE LOS AÑOS CON TÍTULOS CONSECUTIVOS



El defensa austríaco enlaza once temporadas consecutivas regadas de títulos. Ya posee en su carrera hasta 30. Desde la campaña 2011-12, precisamente iniciando su racha con una Supercopa europea, Alaba no se queda un curso sin celebrar un éxito. Ya sabe lo que es ganar la competición. Lo hizo en dos ocasiones con el Bayern Múnich, ante Chelsea y Sevilla. Busca su cuarto título con el Real Madrid en apenas un año. Indiscutible desde que llegó como sustituto de la leyenda Sergio Ramos.



BENZEMA, A LA CAZA DE CRISTIANO Y MARCELO



Un gol en la final de Helsinki con la firma de Karim Benzema le convertirá en el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, superando los 323 tantos de Raúl González. Aún tiene lejos el registro de Cristiano Ronaldo, 451, pero nada es imposible para el delantero francés que llega de firmar la mejor temporada de su carrera (44 goles en 46 partidos). En caso de conseguir el triunfo, igualaría los 23 títulos de Paco Gento con el club blanco y acecharía el récord de Marcelo con 25.



ANCELOTTI, CAMPEÓN DE JUGADOR Y ENTRENADOR



El italiano Carlo Ancelotti abrió el camino de los campeones como jugador y entrenador de la Supercopa de Europa, seguido después por Pep Guardiola (1992; 2009, 2011 y 2013), Diego Simeone (1999 y 2012), Luis Enrique (1997 y 2015) y Zinedine Zidane (1996 y 2002; 2016 y 2017). Ancelotti y Guardiola son los técnicos con más títulos, con tres cada uno. En caso de triunfo el técnico madridista logrará un nuevo récord para su historial tras ser el primero en ganar como entrenador las cinco grandes Ligas.



CARVAJAL, KROOS, MODRIC Y BENZEMA, A UN PASO DEL 'TOP'



Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric y Karim Benzema tienen al alcance dar el salto a lo más alto de conquistas, el récord de cuatro títulos individuales de la Supercopa de Europa que actualmente comparten Dani Alves, ganador con el Sevilla una vez y tres con el Barcelona, y Paolo Maldini, campeón las cuatro ocasiones con el Milan.



CUARTA FINAL MADRIDISTA ANTE UN EQUIPO ALEMÁN



La historia indica que al Real Madrid no se le da nada mal medirse a un equipo alemán en una final. El Eintracht, ante el que disputó la primera, trae el recuerdo de una de las mejores finales madridistas en la Copa de Europa en 1960 (7-3). También superó al Bayer Leverkusen en la final de 'Champions' en 2002, con la volea de Zinedie Zidane, y en la Copa de la UEFA superó al Colonia en 1986.



SEVILLA Y ATLÉTICO DE MADRID, LOS TRIUNFOS MÁS AMPLIOS



El Real Madrid acude a la cita como gran favorito ante el Eintracht. El referente de los triunfos más cómodos en una final de la Supercopa de Europa lo marca un 3-0 del Sevilla al Barcelona en 2006 y el 4-1 del Atlético de Madrid al Chelsea en 2012. Son las victorias con más margen de la historia de la competición desde que varió su formato y se pasó a disputar a un partido.



DIEGO COSTA, EL GOL MÁS RÁPIDO



La última presencia del Real Madrid en una final de la Supercopa de Europa, ante el Atlético de Madrid en Tallin, dejó el tanto más rápido. Apenas 50 segundos tardó en marcar un gran gol a Keylor Navas en una acción individual con un disparo potente cruzado. Superó al Éver Banega, que con el Sevilla había marcado a los tres minutos en la edición de 2015 frente al Barcelona. Aquel partido, que terminó 5-4 para los azulgranas, es el ejemplo con más dianas en esta competición.



DOCE FINALES SE DECIDIERON EN LA PRÓRROGA, TRES EN LA TANDA DE PENALTIS



De todas las ediciones de la historia de la Supercopa, doce necesitaron de un tiempo extra para resolverseen la prórroga, tres de ellas necesitaron de la tanda de penaltis para encontrar al campeón. En 2013 el Bayern Múnich ante el Chelsea, que también cayó de la misma manera frente al Liverpool; y se redimió en la última edición con victoria ante el Villarreal en 2021.