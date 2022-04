“No voy a gastar ni un minuto en hablar de ese estúpido debate": Pep

"El Atlético es el campeón de la liga que más campeones tiene esta competición en los últimos años. Me encanta su consistencia. Son un equipo que ha vencido a los dominadores de la liga española, Barcelona y Real Madrid, dos veces en los últimos años. Han luchado por ello. Es un equipo que tiene la habilidad de negarte lo que eres", explicó.

"El Atlético no se encierra, ellos te vienen a buscar. Te combinan, si consigues salir bien, puedes conseguir encerrarlos y pasan a esperar transiciones ofensivas con sus jugadores rápidos. Te aprietan. Esa es mi sensación", añadió.

Sobre su papel en el City y su importancia, Guardiola fue claro: "Yo no he inventado el fútbol. Lo que hago se hacía ya desde el principio del fútbol. Soy un gran entrenador, pero no he inventado esto. Yo no marco los goles ni paro los penaltis. El juego es de los jugadores".