“No veo favorito en la final, pero mi corazón es rojiblanco”: Ballesteros

No oculta su amor, pero no da un favorito. Orlando Ballesteros, recordado delantero barranquillero que jugó en varios equipos en el fútbol profesional colombiano, entre ellos Junior y Millonarios, clubes que protagonizarán la final de la Copa Colombia, no se decantó por decir quién va a ganar este título.

“Es una final buena. Junior tiene que demostrar la mejoría que viene teniendo. Final es final y hay que jugarla como tal. Dios quiera que Junior saque adelante su partido en el Metropolitano. Yo no veo favorito, los dos son equipos grandes, esto es una final, un partido aparte. Millonarios ha venido haciendo un gran torneo, es el equipo que mejor está jugando, pero Junior viene con un técnico que conoce el grupo, que conoce estas finales y que ojalá Junior consiga un buen resultado”, manifestó el ex futbolista en conversación con EL HERALDO.