“No podemos financiar la Fórmula Uno en Barranquilla”: Urrutia

María Isabel Urrutia, ministra de Deporte, habló acerca de la aspiración y gestión de Barranquilla para convertirse en sede de un Gran Premio de la Fórmula Uno.

Aunque el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, ha explicado que el proyecto se encuentra estructurado con dineros privados, Urrutia, al ser consultada, recalcó que el Gobierno de Gustavo Petro “no tiene entre sus propósitos” impulsarlo económicamente.

“El tema de la Fórmula 1 es algo atractivo y bueno, pero no quedó dentro del propósito del Gobierno. Nosotros no estamos comenzando con un Gobierno, sino acabando con el último Gobierno. No está dentro de los propósitos del nuevo Gobierno, pero si la ciudad lo quiere hacer, se podría llegar a un acuerdo para esto”, expresó la ex pesista, durante un encuentro con periodistas y líderes de la comunidad deportiva en Barranquilla, este sábado en un salón del Hotel Atrium Plaza..

​La ministra ve difícil la posibilidad de que la capital del Atlántico reciba una válida de la competencia automovilística más importante del mundo. No obstante, comprende las bondades que generaría para la ciudad y el país en cuanto a turismo e imagen.

“Entiendo que el tema de la Fórmula 1 genera turismo y muchas cosas para la ciudad, pero nosotros, desde el Ministerio, no podemos financiar este tema, que es muy costoso. El Gobierno pasado no dejó esto en el presupuesto y nosotros no podemos asumirlo. Si la ciudad lo quiere hacer, puede hacerlo, si necesita ayuda con el tema logístico, claro que ayudaremos en eso, pero en el tema de presupuesto no podemos hacerlo”, añadió.