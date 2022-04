Niño que agredió Cristiano Ronaldo padece autismo y dispraxia

Asimismo, aseguró que cuando Cristiano se estaba acercando a ellos, se detuvo para revisarse una pierna que le sangraba. “Justo en ese momento mi hijo bajó el teléfono para ver qué le ocurría al jugador. Ni siquiera habló”.

Por último, Sarah Kelly contó cómo estaba su hijo en el momento: “Jake estaba en estado de shock total. Es autista y también tiene dispraxia, por lo que no digirió del todo lo que estaba pasando hasta que regresó a casa. Está muy molesto y lo ha disuadido por completo de volver a ver un partido”.

Además del repudio de la madre, hay que decir que la Policía de Merseyside confirmó que ya inició una investigación y que está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar el nivel de la agresión. “Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United y el Everton tras los informes de un presunto ataque en el partido de fútbol disputado en Goodison Park”, expresó el portavoz de la fuerza.

Además, continuó: “Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes de CCTV y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”.

Cristiano, por lo pronto, ya pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales, reconociendo su error e invitando al niño de 14 años a ver un partido del Manchester United en Old Trafford “como muestra de juegos limpios y deportividad”.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford”, escribió el jugador.