Neymar defiende lo que hizo con Messi y Mbappé en el PSG

“Los galácticos no ganaron la Champions tampoco. Teníamos un equipo muy fuerte. Messi, Mbappé y yo somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros”, aseguró en entrevista con el youtuber Casimiro Miguel.

El extremo aseguró que tenían la intención de ganarlo todo juntos, pero que así es el fútbol y que no siempre es “justo”.

El brasileño también explicó que tiene las ganas para seguir en el PSG: “Tengo contrato. Hasta ahora nadie me ha informado lo contrario. Quiero recuperarme bien. Ganar siempre es mi objetivo, pero quiero volver a jugar bien, eso es lo primero”.