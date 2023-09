Néstor Lorenzo: “Vinimos a ganar, no vamos a festejar un empate”

“Estoy tranquilo por el trabajo y porque veo futuro en esta Selección, no por el juego de hoy o por el resultado. Vinimos a ganar, no vamos a festejar un empate. Por cómo se dio el partido, en definitiva, esto suma. Estuve siempre seguro que lo podíamos ganar, pero no se pudo”, expresó en rueda de prensa.

El estratega explicó que el pésimo estado del terreno de juego los complicó un poco, pero que para el segundo tiempo pudieron verse mejor en el juego.

“Nos costó mucho en el primer tiempo hacer pie, el estado del campo estaba para los dos, pero teníamos planificado otra cosa, con salida desde atrás y no tirar pelotazos. Ellos nos complicaron en un par de situaciones. En el segundo tiempo, fue distinto, nos paramos mejor, logramos superioridad en el medio y, a partir de ahí, tuvimos más posesión de balón y mejor juego. Nos faltó más agresividad y remate para terminar las jugadas”, manifestó.

“Lo que no teníamos era que frustrarnos. Ellos iban a salir con todo en el primer tiempo, necesitaban ganar en su casa. Volvieron todas sus figuras, jugadores que son determinantes en el resultado. A nosotros nos costó sacar la pelota de la zona caliente, del medio, eso nos complicó un poco el juego. De todos modos, pienso que el estado del campo no ayudó a nadie, pero sí al que tira más pelotazos y nosotros no tenemos gente que juega así. Cuando pudimos poner la pelota al pie y nos asociarnos fuimos superiores”, complementó.