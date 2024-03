“Ningún jugador está vetado en la Selección”: Néstor Lorenzo

Sobre la no convocatoria de Miguel Ángel Borja aseguró: “No es bueno hablar de jugadores que no están convocados. A Miguel lo conozco hace tiempo, no necesito convocarlo para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro. El número es limitado, sentí que había que continuar siendo coherentes con el proceso, con jugadores que todavía no hemos visto todo lo que tenemos que verlo. Han hecho muchos méritos en otros lados. Siempre va a haber inconformismo con los citados. Yo trato de ser lo más justo posible. Me puedo equivocar y pido perdón, pero ninguno está vetado, ninguno está afuera. Hay muchos jóvenes que están haciendo muchos méritos en las ligas europeas y tratamos de darles minutos para saber para qué están”.

Acerca de Luis Díaz, que el pasado domingo jugó en la Copa de Inglaterra con el Liverpool, Lorenzo dijo que el extremo está bien y que le han dosificado estos días por la prórroga que tuvo que jugar ante el Manchester United.

“Luis está bien. Le hemos dosificado las cargas porque jugó la prórroga, es uno de los más que juega. Me piden que lo cuidamos, lo vamos a hacer, pero se va a dosificar de manera que esté bien”, señaló.