“La idea es seguir ganando carreras y representando a mi tierra”: Quintana

En cuanto a la determinación tomada hace un par de semanas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso contra la sanción que le impuso la UCI por infringir su reglamento médico por el uso de tramadol durante el Tour, Quintana indicó que debe "hacer pies de cocodrilo" y continuar.

"Toda la gente ha visto lo que soy a lo largo de mi carrera deportiva, lo que he hecho y lo que ha pasado. Finalmente son tropiezos y hay que seguir hacia adelante, tengo que seguir cuidándome en todos los sentidos y hay que seguir luchando", sostuvo.

Por último, aprovechó el inicio de su evento en Medellín, que incluye una feria deportiva durante tres días y una competencia para niños, para insistir en que no consumió tramadol y lamentar la decisión del TAS.

"No salió el resultado como me hubiese gustado, pero me defendí, y mi tranquilidad está en que no hice nada malo, por eso seguimos hacia adelante, seguimos creyendo, seguimos pedaleando, y el próximo año seguramente en las pantallas va a salir Nairo Quintana pedaleando en unas de las carreras favoritas de todos ustedes a nivel mundial", concluyó.