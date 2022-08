Nairo Quintana renueva hasta 2025 con el Arkea

Quintana se mostró contento con su reciente renovación, destacando un proyecto que va en progresión y que se va fortaleciendo con nuevos fichajes, como el del francés Champoussin.

“Considero al equipo Arkéa-Samsic como una familia en la que prospero. Aprecio al gerente Emmanuel Hubert, quien me contactó a finales de 2019, y eso no lo he olvidado. El equipo ha crecido desde que me uní a él. Muy pronto tuve la convicción de que todavía tenía grandes desafíos deportivos que afrontar con la camiseta Arkéa-Samsic y que nuestra hermosa historia común iniciada entre ambos desde 2020 solo podía continuar”, señaló el colombiano.