“Estoy dándola toda para llegar bien al Clásico Mundial”: Nabil Crismatt

Los bates han sido guardados y no hay nadie calentando en el bullpen. Los Astros de Houston se han llevado la corona y el descanso merecido ha llegado para la gran mayoría de peloteros en las Grandes Ligas. No obstante, hay un lanzador en los Padres de San Diego que no para en su preparación y espera mostrar lo mejor de su rendimiento en la próxima temporada.

EL HERALDO habló con el lanzador barranquillero Nabil Crismatt sobre las conclusiones de su temporada en la mejor pelota del mundo, los compromisos con Colombia en el próximo Clásico Mundial y su favorito para esta nueva campaña en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

“Estoy excelente, gracias a Dios. Actualmente me encuentro en la ciudad de Miami y todo está marchando súper bien. Vivo agradecido con el de arriba por permitirme vivir un año más saludable y en donde pude vivir muchas cosas buenas”, mencionó a EL HERALDO.

El pitcher currambero tuvo 50 salidas a lo largo de esta temporada con los Padres, donde registró cinco juegos ganados y dos perdidos, 2.94 de promedio de carreras limpias recibidas, 67.1 innings lanzados, 22 boletos y 65 ponches. Además, su equipo terminó clasificando a la postemporada; aunque él no se montó a la lomita en ningún compromiso.

“Pasar a la postemporada era el objetivo principal, era lo que estábamos buscando y por lo que peleamos. La idea era llegar lo más lejos posible y pienso que lo hicimos. Desafortunadamente nos terminamos quedando un poco cortos, pero seguimos hacia adelante. Esperamos que el otro año sea mucha bendición”, afirmó.

Nabil alza la mirada y se enfoca en el futuro. No tiene ninguna preocupación en el presente, su foco está en llegar de la mejor manera al Clásico Mundial. Una cita en donde espera dejar el nombre de Colombia en lo más alto.

“Ahora mismo me vengo preparando de la mejor manera, estoy dándola toda para llegar en condiciones al Clásico Mundial. Quiero seguir mejorando y poniendo todo de mí. Tenemos un grupo muy bueno. Este año podemos disfrutar de muchos colombianos en las Grandes Ligas y seguramente daremos de qué hablar. Solo queda seguir esforzándonos para que cuando llegue el momento de la competencia podamos estar en la capacidad de dar el mejor espectáculo posible”, destacó el barranquillero.

Crismatt, quien ha tenido experiencia en la pelota caliente nacional con ambos clubes curramberos, Gigantes y Caimanes, aplazó la oportunidad de venir a Colombia para quedarse en los Estados Unidos entrenando para todo lo que se vendrá el venidero año.

“Hasta el momento no tengo ninguna intención de jugar en Colombia este año, ahora mismo estoy mentalizado en quedarme dentro de los Estados Unidos para estar en una mejor forma. Cada año tengo metas nuevas, para este me propuse mejorar en la velocidad y sigo insistiendo en ello. Agradecido estoy con Dios de que sigo aquí y tengo trabajo garantizado para el próximo año”, explicó.

Sin embargo, el lanzador colombiano no perdió la oportunidad para dar su pronóstico y decir, quien será para él, el nuevo campeón de la Liga Profesional de Béisbol en nuestro país.

“Siempre quiero que gane el mejor en Colombia, no soy de ningún equipo. Tenía vínculo con uno, pero este año me llamaron a decirme que no salían. Ahora mismo, el equipo que representa a Barranquilla son los Caimanes y como yo soy de allá, pues quisiera que ganaran ellos otra vez (risas)”, finalizó.