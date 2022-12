“Se fue uno de los más grandes”: líderes mundiales despiden a Pelé

Entre tanto, el expresidente te Estados Unidos, Barack Obama aseguró por medio de un mensaje que "Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban y admiraban", acompañado de una fotografía donde Pelé le entrega una camisa de la selección de Brasil.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv