Wout Weghorst le respondió a Messi el “qué miras, bobo”

El astro argentino se refería a Wout Weghorst, delantero neerlandés. Este respondió e la polémica asegurando que nunca le faltó el respecto a Messi y que este lo decepcionó.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo… Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”, dijo el delantero.

Otro que habló del asunto fue Sergio ‘Kun’ Agüero, quien fue testigo de lo ocurrido.

“Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí salté y le dije ‘shut up (cállate). Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, dijo el ‘Kun’.

Lo cierto es que el video con la frase de Messi se difundió tanto que lo han usado para memes y responder a otros temas diferentes al fútbol.