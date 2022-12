“El único objetivo es ganar el Mundial”: Varane

"¿Exceso de confianza? Tenemos suficiente experiencia para no caer en esa trampa. Si han llegado a esta fase de la competición no es una casualidad. Defienden muy bien, será extremadamente difícil marcar. Los que teneos experiencia tenemos que preparar a los otros para lo que nos espera. No podemos caer en la facilidad, tenemos que darnos a fondo. Un puesto en la final hay que ganarlo", afirmó.

"Marruecos es un rival sólido, difícil de atacar, con mucha solidaridad defensiva. Están escribiendo la historia del fútbol marroquí. Desprenden una fuerza colectiva, un rendimiento que les da mucha confianza. También tienen armas ofensivas, un buen contragolpe y juego a balón parado. Tienen jugadores de calidad", analizó.

Varane forma parte del grupo que comenzó a formar Didier Deschamps desde su llegada a la selección y que el miércoles disputará su tercera semifinal de una gran competición, tras la de la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018. Siempre las han superado.

"Somos conscientes de que estamos haciendo algo grande desde hace años. Pero no nos concentramos en eso, ya lo veremos más adelante. En las últimas grandes competiciones hemos tenido buenos resultados. Es difícil ser conscientes de lo que estamos logrando, pero no hay que dejarse desconcentrar por eso, esa ha sido la base de nuestro éxito", indicó.