Las escenas más polémicas del festejo de la selección Argentina

La locura es total. Argentina completa celebra la gesta de ser los nuevos campeones del mundo y sus jugadores – invadidos por esa misma algarabía – montaron su propio carnaval tanto en el terreno de juego terminado el encuentro como en el camerino.

Leer más: “El fútbol te lo debía”, Luis Díaz felicita a Messi por el triunfo en Qatar

Los futbolistas, extasiados por el momento y algunos llevados por los efectos del alcohol, protagonizaron una que otra declaración “polémica” en medio de sus celebraciones, todas propias del júbilo que trae ser los nuevos dueños del Campeonato Mundial.

No podía ser otro. El guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue uno de los primeros en recordar a sus rivales en las celebraciones del título. El portero aprovechó un momento en el que cantaba junto con sus compañeros para recordar al delantero Kylian Mbappé.

“Un minuto de silencio… para Mbappé que está muerto, ae ae ae ae”, fueron las palabras del arquero campeón haciendo referencia a la estrella francesa y, además, recordando aquellas declaraciones de Kylian donde destacó que el futbol sudamericano no está tan avanzado como el europeo.

el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar (@ikoocaina) December 18, 2022

Casi que al instante, Sergio ‘Kun’ Agüero fue el siguiente en recordar a otro de los jugadores de la selección francesa de fútbol. El ex atacante del combinado argentino, quien se tuvo que retirar por problemas cardiacos, fue el tomó la batuta del cantico para arremeter contra Eduardo Camavinga.

“Un minuto de silencio… para Camavinga. ¿Por qué? Digámosle a ese, al cara de p**ga ese”, declaró entre sonrisas.

Muy mala clase del @aguerosergiokun. Camavinga no le hizo nada. pic.twitter.com/qRCAp6e3nQ — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) December 19, 2022

Otra de las escenas que más causó polémica no vino dentro del mencionado festejo, sino en un vivo que realizó Nicolás Otamendi pasado varios minutos. Rodrigo De Paul llegó, se sentó al lado del zaguero e inició a decir algunas palabras de “agradecimiento” para todos los que estaban conectados.

Le puede interesar: AIPS pide a la selección argentina que se disculpe por insultar a periodistas

“Esto es algo que queda para toda la historia, para la eternidad. Después de esto no hay más nada. Y todos los que dudaron me pueden ch*p*ar bien la p*j*a. Me tiraron de todo lado y no me voltearon. Ch*p*nm*e toda la p*j*a p*tos”, mencionó Rodrigo.

#Qatar2022 | De Paul y un mensaje más que elocuente para los que lo criticaron durante el #Mundial... o no @rodridepaul?



El mediocampista de #Argentina habló durante los festejos en el vestuariopic.twitter.com/yG5A2oEutk — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 18, 2022

Finalmente, el momento más sonoros pudo ser en la salida de la delegación albiceleste por la zona mixta, donde estaban ubicados prestigiosos medios de todo el mundo. Entre gritos de “dale campeón” y “hay que alentar hasta la muerte”, los jugadores le dejaron otra perlita a los comunicadores.

Lea también: La Copa de Messi, las lágrimas de Cristiano y 10 imágenes del Mundial 2022

“Y no me importa lo que digan esos p*tos periodistas, la p*ta que los parió. Oh oh oh oh, hay que alentar a la selección”, cantaron con fuerza.