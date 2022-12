“¿Mejor joven? He ganado el bronce y con eso me sirve”: Gvardiol

"No me he interesado por esta recompensa. He ganado el bronce y con eso me sirve. Si me lo dan, perfecto. Estaré feliz también si no me lo dan", dijo en conferencia de prensa tras ser elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto.

Gvardiol aseguró que el duelo contra Argentina, en el que Lionel Messi protagonizó ante él una de las jugadas más determinantes del partido, que acabó con el tercer tanto de la Albiceleste, estaba olvidado.

"Hemos regresado, sabíamos que teníamos que estar concentrados y merecer la tercera plaza. Estamos felices de regresar con el tercer puesto", comentó el central balcánico, autor del primer tanto ante Marruecos.