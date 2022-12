Mets vuelven a impactar el mercado de MLB con la firma de Carlos Correa

Luego de que los Gigantes de San Francisco decidieron no oficializar la firma del torpedero puertorriqueño Carlos Correa, los Metros de Nueva York han sumado al estelar jugador con un acuerdo de 12 años y 315 millones de dólares.



MLB.com, quien informó al respecto de la firma de Correa con los Metros, reprodujo unas declaraciones del propietario del conjunto con sede en Nueva York, Steve Cohen, quien precisó que la incorporación del tolero boricua era la que necesitaban para redondear el equipo



“Esto nos pone sobre la cima”, dijo Cohen, quien anteriormente admitió que la gerencia había ido tras los servicios de Correa, pero que no habían podido conseguir que pactara con ellos.



Correa y los Gigantes habían acordado un trato de 13 temporadas a cambio de 350 millones de dólares, el cual sería oficializado en rueda de prensa este martes, la cual fue informaron diversas fuentes fue suspendida a espera de resultados de sus exámenes médicos, los cuales no fueron revelados al público por el equipo de San Francisco.



Esta situación permitió que los Metros pudieran negociar con Correa y nuevamente alcanzaran un acuerdo de impacto en el actual mercado de Grandes Ligas.



En lo que va de esta etapa, los Mets acordaron entregarle 102 millones por cinco años al estelar cerrador boricua Edwin Díaz; le proporcionaron un pacto de 86 millones de dólares por dos temporadas a Justin Verlander y pactaron por ocho campañas y 162 millones de dólares con el jardinero Brandon Nimmo.



Además de la firma del japonés japonés Kodai Senga, por cinco contiendas y 75 millones de dólares y la del zurdo colombiano José Quintana, por 26 millones de dólares por las próximas dos temporadas, entre otros movimientos que lo han convertido en el equipo con mayor inversión en el mercado.



Estos movimientos responden al criterio de Cohen, quien señaló que se comprometió con la fanaticada y que si para ello tenía que gastar dinero “que así sea”.



La llegada del jugador de 28 años, redondea una potente alineación ofensiva en la que se encuentra su compatriota, el también torpedero Francisco Lidor, el jardinero dominicano Starling Marte y el inicialista Pete Alonso.



Correa dejó sobre la mesa los dos años restantes del contrato por tres temporadas y 105,3 millones de dólares que firmó con los Mellizos de Minnesota antes de la temporada del 2022 y optó por la agencia libre.



El contrato que no se pudo concretar con los Gigantes habría situado a Correa como el jugador de su posición con el acuerdo de mayor valor económico en la historia de las Grandes Ligas.