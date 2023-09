Mintrabajo formularía cargos contra la Dimayor y la FCF por lío con sindicato

De acuerdo con lo que dio a conocer la cartera este lunes a través de un comunidado, ambas instituciones habrían vulnerado el artículo 433 al haberse negado a negociar el pliego de peticiones presentado por la Acolfutpro en septiembre de 2019, en el cual planteaban solicitudes en torno a, entre otras cosas, temas salariares y seguridad social.

Según el auto expedido por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, existe mérito para la formulación de cargos que implicarían la apretura de este proceso, tanto para la federación como para la Dimayor.

Explica que, aunque bien es cierto que “el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol ni la División Mayor del Fútbol Colombiano, y estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social; sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales- ACOLFUTPRO, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.