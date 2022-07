¿Miedo por enfrentar a Carlos Bacca? Esto dijo el galapero Castro Devenish

Para nadie es un secreto que la llegada del delantero porteño Carlos Arturo Bacca Ahumada a Junior le ha dado un toque de mucha más jerarquía y respeto al frente de ataque del conjunto rojiblanco.

Aunque muchos de los rivales puedan estar más alerta a la hora de marcar al atlanticense por la gran trayectoria que tuvo en Europa, eso no significa que le vayan a jugar con cierto grado de miedo.

O al menos ese no es el caso del galapero Cristian Castro Devenish, quien se enfrentará y seguramente protagonizará algunos choques con ‘el Peluca’, en el partido que tendrán este jueves, a partir de las 8:05 p.m. el equipo ‘Tiburón’ ante Nacional, por la ida de los cuartos de Copa Colombia.

Al ser consultado sobre si tenía algún temor por enfrentarse al tres veces campeón de la Liga de Europa, el sobrino del jugador Chedy Devenish, quien jugó en el extinto Sporting de Barranquilla, fue tajante y aseguró que “no hay miedo”.

“¿Miedo por qué? Somos once contra once. Allá vamos a salir a jugar. He enfrentado buenos delanteros acá y en Portugal. Saldremos a jugar, a ganar y a demostrar por qué somos los campeones. Esa intensidad de Junior nos hace salir a jugar, a no escondernos, a proponer, a demostrar quién es el actual campeón de Copa. Vamos a jugar sin miedo, donde sea siempre debemos salir a jugar”, expresó el zaguero.

El defensor central, que a sus 21 años ya tuvo un paso por el balompié de Portugal, apunta para ser inicialista.