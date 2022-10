Michael Ortega anota doblete con The Strongest y le llueven elogios

El palmarino Michael Ortega anotó un par de goles en el partido que su equipo, The Strongest, le ganó 5-2 al Real Santa Cruz, este miércoles en el estadio Hernando Siles Suazo, de La Paz, en la jornada 24 del torneo clausura de la Liga de Bolivia.

Ortega marcó a los 42 minutos, de penalti, y a los 61, en una vistosa jugada individual en la que condujo el balón un largo tramo antes de encarar al arquero y definir por encima de su humanidad con un toque sutil.

El mediocampista atlanticense, de 31 años de edad, suma cinco tantos en 19 partidos disputados con ‘el Tigre’ paceño en este segundo semestre de 2022.

El argentino Damián Lizio abrió la cuenta para el visitante (12 minutos). Martin Prost (15) y Ortega (42) le dieron vuelta al marcador 2-1. Luciano Ursino (53) y de nuevo el colombiano (61) abultaron el resultado 4-1. Alan Mercado descontó para el Real Santa Cruz (70), y, finalmente, Prost sentenció 5-2 la goleada con otra diana (86).

The Strongest es el líder de la competencia con 53 puntos. Le siguen Always Ready, con 51, y su eterno rival, Bolívar, con 50 unidades.

“Ortega me recuerda a Zico y su jugada me retrotrae al Diego”: Ricardo Bajo

El periodista Ricardo Bajo destacó el fútbol de Michael Ortega con una columna en el diario La Razón, de Bolivia, dedicada a su actuación con el The Strongest.

En su escrito, titulado ‘Oda a Ortega’, expresó que la calidad técnica que demostró el futbolista atlanticense en su segundo gol, le recordó a Zico y Maradona.

“Ortega ha marcado el segundo de penal. Mientras el “referí” chequea el VAR, el colombiano Michael (¿se llama así por Jordan?) agarra la pelota. Juega con ella durante cinco minutos. Se la pone junto a la cintura, como los cancheros del barrio. Marca como anotan los penales los que saben. Con esa seguridad que se tiene en el potrero: lo importante, muchachos, no es que ellos pierdan sino que nosotros ganemos. Eso parece decir cuando con los dos dedos índices señala al cielo que todavía no amenaza. Le saco una foto”, expresa en un aparte de su columna.

“Ortega me recuerda a Zico, a la charla sobre Zico en El Alto. La jugada que va a hacer en la segunda parte, corriendo hacia la curva sur, me retrotrae al Diego. Michael Javier Ortega Dieppa, que debuta con 17 años en Deportivo Cali, en la capital de la salsa, está detenido como varita en la mitad. Es sabido que el enganche no defiende, ni siquiera corre (eso es para cobardes). Parte del círculo central. Tiene a dos zagueros vestidos de blanco. Encara a uno, se va de otro. Prost corre a su lado. Ni lo mira. Un “trescuartista” no presta nunca la pelota, es su amante. La fantasía ya está dibujada en su cabeza”.

“Es pura gambeta, la palabra más bella. Amaga, pisa el área. Ni siquiera va demasiado de prisa. No es Vinicius Junior, ni falta que hace. Cuando sale a achicar el arquero Franco, cuelga la pelota. Y esta, mansa, besa la red. No es un gol, es una caricia para el sufrido “ajayu” stronguista. Me levanto de mi silla, aplaudo y me voy. Dicen que el enganche ha muerto. Es mentira. Los que tienen la capacidad de inventar no morirán nunca”, puntualizó Ricardo Bajo.