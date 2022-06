“Mi abuelo murió tranquilo, en su cama”: nieto de Chelo De Castro

La noticia sorprendió a todos. A propios y a extraños. A su propia familia también. El fallecimiento del longevo comunicador social y periodista Chelo De Castro, en la madrugada de este lunes, llenó de tristeza a Barranquilla, ciudad en la que trabajó por muchos años en su carrera.

A sus 102 años de edad, el periodista, que fue por más de 40 años columnista del diario EL HERALDO, murió mientras dormía en su casa, según pudo confirmar su nieto, José Víctor De Castro en conversación con esta casa editorial.

“Mi abuelo murió tranquilo, en su cama, estaba dormido. Él había venido sintiéndose mal, tenía una enfermera ahí, pero en realidad fue todo tranquilo para él. El duró varios días enfermo, pero no se le llevó a la clínica. Normalmente cuando se enfermaba se buscaba a una enfermera para que estuviera con él en la noche pendiente por si pasaba algo. Vieron que el oxígeno fue bajando, Él también tenía una enfermedad respiratoria de hace mucho tiempo, que no tenía cura, que era algo crónico, pero estaba controlado. Afortunadamente no fue traumático para él, fue tranquilo. La muerte fue natural en la madrugada de hoy, él murió durmiendo”, manifestó José.

José Víctor, quien vive en Bogotá hace varios meses, está definiendo todo el tema de su viaje a la capital del Atlántico para despedir a su abuelo, de quien se lleva los mejores recuerdos.

Y en todos los años que compartió con él siempre le quedará guardado una cosa: la ayuda que le daba para escribir sus columnas, puesto que Chelo, por temas de edad y demás, no podía realizarlas solo.

“Él ya había dejado de escuchar radio, de leer el periódico, ya era un momento que estaba desactualizado y por eso hacia crónicas de recuerdos. Nosotros escribíamos la crónica casi todos los días, pero salía tres veces por semana, entonces algunas quedaron remanentes. Él había dejado de escribir hace un año y medio, o dos años, tal vez”, explicó el joven.

Si bien el experimentado periodista siempre fue muy activo y se valió por sí solo en su vida, cuando llegó la pandemia no le afectó mucho el estar encerrado. Ya era poco lo que salía. Su tiempo lo pasaba en su casa junto a su esposa, Judith Vásquez, y al lado de algunos de sus hijos y nietos comiendo “fruta”, que era algo que él “disfrutaba mucho”.

“Que nosotros supiéramos no llegó a tener covid en ningún momento y si lo tuvo fue asintomático. Cuando llegó la pandemia él no salía y si salía era en el carro con mis tíos. No era como antes que cogía bus y todo eso. Cuando él cumplió entre los 95 y los 100 años quería seguir cogiendo bus, pero ya por tema de seguridad y eso mis tíos y mi papá no lo dejaban y lo llevaban en carro a todos lados. No lo afectó mucho la pandemia porque él no salía mucho, ya estaba en casa con mi abuela, mis tíos y los nietos comiendo fruta, que le encantaba eso”, manifestó el nieto.

Su esposa, con quien tuvo siete hijos, ya sabe la noticia, según lo explicó José, pero desconoce cuál fue su reacción por la pérdida del que supo ser su compañero sentimental por muchos años.

“No he tenido la oportunidad de hablar con ella (Judith Vásquez), pero ya sabe de la muerte de mi abuelo. Los que estamos por fuera de la ciudad estamos en el proceso para viajar. No sabemos aún cómo será el tema del entierro, mis tíos son los que están en eso”, señaló José Víctor.

José Víctor De Castro Carroll, el periodista deportivo más longevo del mundo, como lo catalogó la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), murió en la madrugada de este lunes en su casa, ubicada en el barrio El Prado.