“Messi es el mejor, pero Pelé no entra en ese debate”: Dani Alves

Pero lo más llamó la atención fue lo que dijo de ‘la Pulga’, con quien compartió en el Barcelona, equipo donde ganó 23 títulos, prácticamente todo lo que disputó.

El tema de Messi salió cuando se le pidió a Alves elegir entre el argentino y Pelé. Dani fue contundente: “Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación… Pero con esas personas que están por arriba del fútbol, con esas me quedo.Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi, pero Pelé no entra ahí”, fueron las palabras de Alves.

Además, el lateral de 39 años, en la misma entrevista, también aprovechó para hablar de Cristiano Ronaldo. Fue otro de los fragmentos más llamativos de la conversación.

“Un cabrón que no te deja respirar un segundo. No lo hice tan mal, pero es difícil. Es una máquina de marcar”, dijo Alves del portugués, al que enfrentó cuando jugaba en la Liga de España.

Asimismo, hablando de Guardiola, a quien Alves tuvo como entrenador en lo que fue su mejor momento como futbolista, lo catalogó como el mejor que ha tenido y de todo el fútbol en general.

“Es el mejor entrenador, sin lugar a duda. Era una ‘masterclass’ todos los días. Siempre te enseña algo nuevo”, dijo.

Dani aseguró que Messi, Cristiano y Pep influyeron grandemente tanto en su carrera deportiva como en lo personal, cada uno desde distintos ángulos.