Messi, De Bruyne y Haaland: la terna a mejor jugador de la Uefa

El ganador se dará a conocer el próximo jueves 31 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco, durante el sorteo de la composición de los grupos de la Liga de Campeones 2023/24, informó el organismo continental.

Esta terna es la selección definitiva de un jurado compuesto por los entrenadores de los clubes que jugaron la fase de grupos de las competiciones europeas la pasada campaña, junto a los entrenadores de las selecciones absolutas masculinas y un grupo de periodistas.

Why he was nominated: Kevin De Bruyne



#UEFAawardshttps://t.co/6XbsdjQMqD