DIM sí hace la tarea ante Magallanes y sigue adelante en la Copa Libertadores

De la mano del delantero argentino Luciano Pons, que se despachó con doblete, Independiente Medellín derrotó este miércoles por 2-0 al chileno Magallanes, en partido disputado en el Atanasio Girardot de Medellín.



La nítida victoria le da al Medellín el derecho de pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el torneo suramericano más importante para equipos profesionales, en tanto que Magallanes irá a la Sudamericana.



Pons abrió el camino del triunfo al capitalizar una duda de la defensa de Magallanes y con potente remate venció la resistencia del uruguayo Gastón Rodríguez cuando el partido iba en el primer cuarto de hora.



La sincronización y velocidad del Independiente Medellín gracias al trabajo de Pons, de Emerson Batalla, Ángel Monsalve y Ever Valencia, hicieron palpable la superioridad de los dirigidos por el técnico David González.



Pons pudo aumentar la cuenta, lo mismo que Valencia, pero sus tiros o fueron bien controlados por Rodríguez o estos pasaron cerca de la portería de los chilenos.



Las llegadas del Medellín fueron abundantes y finalmente el mismo Pons logró aumentar la ventaja, y anotar el 2-0, al rematar un centro de Valencia cuando iban 39 minutos.



Mientras al DIM le salía todo casi que a pedir de boca a Magallanes lo acosó la mala suerte porque los escasos remates de Julián Alfaro, Tomás Aránguiz y de Felipe Florez, no fueron peligrosos para el portero Andrés Mosquera.



Con una ventaja de dos goles el DIM se fue al descanso con la satisfacción de haber completado el trabajo que comenzó la semana pasada porque en el partido de ida logró igualar con Magallanes 1-1, que en ambos juegos pudo terminar goleado.



Con el agua al cuello Magallanes salió para el segundo tiempo dispuesto a acortar diferencias y por poco lo logra con el accionar de Jones y de Alfaro que exigieron al portero del DIM.



Sin embargo, todo se fue al traste porque Felipe Flores vio la tarjeta roja cuando iban 67 minutos. Con uno menos y con dos goles de desventaja, Magallanes luchó pero no pudo hacer nada.



Independiente Medellín, sin jugar el mejor de los segundos tiempos, logró controlar el partido para salir victorioso y avanzar a la siguiente fase de la Libertadores en donde no podrá contar con Alexander Palacios, expulsado en el cierre del encuentro.