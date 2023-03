Medellín se clasifica en la Copa Libertadores

El lateral colombo-armenio Jordy Monroy y el goleador Diber Cambindo anotaron los tantos con los que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció por 2-1 a El Nacional y consiguió este miércoles su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores, en la que jugará ante el ganador de la serie entre Magallanes y Always Ready.



El ‘Poderoso’, dirigido por David González, fue sometido en el primer tiempo por el equipo del paraguayo Ever Hugo Almeida, pero en la etapa complementaria logró superar a su rival, con el que igualó 2-2 en el partido de ida disputado en Quito.



Sin embargo, pasó un susto cuando a falta de tres minutos para el final el lateral Jerry Parrales descontó y alimentó la ilusión de su equipo, al que sin embargo no le alcanzó para clasificar.



Pese a estar lejos de casa, los visitantes tomaron el control del partido desde los primeros minutos y tuvieron su primera oportunidad de gol en el minuto 6 con un cabezazo del central Jhonnier Chalá que pasó por encima de la portería de Andrés Mosquera Marmolejo.



El equipo ecuatoriano siguió atacando a un rival desubicado, en el que pesaron poco el centrocampista Andrés Ricaurte y los extremos Felipe Pardo y Ever Valencia, los llamados a crear fútbol.



Así pues llegaron las oportunidades claras de El Nacional con remates del centrocampista Madison Julio y Parrales que fueron atajados por Mosquera Marmolejo, que se empezó a convertir en la figura del partido.



Sin embargo, la más clara de la etapa inicial llegó al 41 y fue para el DIM en una jugada de tiro libre en la que Ricaurte mandó un centro que cabeceó primero el central Andrés Cadavid y luego Monroy, que estrelló el balón en el palo derecho de David Cabezas.



Para la etapa complementaria, los anfitriones equilibraron las cargas y el partido se hizo de ida y vuelta, las oportunidades aparecieron en ambas porterías.



La mejor de los colombianos llegó en una jugada en la que el extremo Pardo aprovechó un mal despeje del lateral Brayan Nazareno y, sin dejar caer el balón, sacó un zurdazo de media distancia que atajó Cabezas.



En ese contexto llegó el 1-0 en una gran jugada en la que el delantero argentino Luciano Pons aguantó el balón tras un pase largo y habilitó a Monroy, que entró al área y con un derechazo venció la resistencia del guardameta visitante al 66’.



El equipo anfitrión siguió atacando y consiguió el 2-0 definitivo seis minutos después en un tiro libre en el que Ricaurte mandó un centro y Cambindo, que llevaba cinco minutos en el terreno, cabeceó para poner a celebrar a los aficionados que asistieron al estadio Atanasio Girardot.



El Nacional, que se desdibujó tras los dos tantos, sufrió otro revés cuando el central Andrés Micolta le pegó una patadón a Pardo y fue expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus.



Al final, en el minuto 92, el lateral Parrales aprovechó un mal despeje de un tiro de esquina para mandar el balón al fondo de la red, aunque eso no le alcanzó a los ecuatorianos que quedaron por fuera del torneo continental.



El DIM aguantó la arremetida del último minuto y ahora espera rival entre Magallanes y Always Ready, una serie que ganan los chilenos por 3-0 y que se definirá el jueves en Bolivia.