“Me encantaría ser ministro del Deporte”: Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio sigue dando de qué hablar. El técnico risaraldense dejó una nueva declaración controvertida, tras el empate del América de Cali 1-1 frente a la Equidad, en el estadio Pascual Guerrero.

El entrenador escarlata tocó el tema sobre una supuesta postulación suya gratuita para dirigir la Selección Colombia en estos dos últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar y en medio de su aclaración —sobre la información revelada por un periodista— lanzó una nueva ‘perla’: quiere ser ministro del Deporte.

Osorio, de entrada, dejó claro que está 100% comprometido con el proyecto en el América, por lo que no le da importancia a la información divulgada.

“Es irrelevante. Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada”, dijo.

Juan Carlos Osorio manifestó que quisiera ser Ministro del Deporte y aportarle de manera desinteresada al deporte de nuestro país.

Luego el entrenador, de 60 años, complementó su respuesta asegurando que lo que sí le gustaría es ser ministro del Deporte y lo haría de manera desinteresada.

“Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deporte. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida”, comentó.