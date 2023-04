Mbappé critica el uso de su imagen en un anuncio de su propio club

"En ningún momento mi interlocutor me informó sobre el destino que daría a la entrevista. Me pareció que era una entrevista típica de marketing del club. Me opongo a este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos individuales de imagen", dijo el internacional francés en un mensaje en la red Instagram.

Mbappé, muy celoso con su imagen, tuvo en 2022 un pulso con la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que tuvo que ceder y aceptar que los jugadores pudiesen decidir si participaban o no en las acciones publicitarias de patrocinadores de la FFF.

El prodigio de Bondy había liderado esa lucha desde que se negase a inicios de 2022 a promocionar marcas relacionadas con las casas de apuestas deportivas o la comida rápida, que eran sponsors de la campeona del mundo de 1988 y 2018 y que el futbolista no quería asociar su imagen por estimar que tenían un impacto social negativo.