Max Verstappen brilla en el Gran Premio de Arabia Saudí

El fin de semana estuvo cargado de emociones, empezando por el viernes, cuando se produjo un atentado -reivindicado por hutíes de Yemen-, a 15 kilómetros del circuito, en las instalaciones de una petrolera que patrocina el Gran Premio. Un ataque que provocó una reunión de casi cuatro horas de los pilotos -primero junto a los responsables de los equipos, al final solos-, para decidir si, por motivos de seguridad, se plantaban, o si por contra seguían pilotando, como finalmente fue.

Después, el sábado estuvo marcado por el accidente del Mick Schumacher, que dejó literalmente partido en dos su Haas y que, por fortuna, no tuvo consecuencias físicas peores; aunque, por precaución, el hijo del 'Kaiser' no tomó la salida en la carrera. El percance del alemán relegó a un segundo plano la que hubiese sido la noticia del día: la eliminación, en la primera ronda de la calificación (Q1), del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes). Algo que al inglés -que hace dos años igualó los siete títulos de Michael, el padre de Mick- no le pasaba desde 2017, en Brasil.