“Nosotros somos los aspirantes”: Mauricio Pochettino

“Afortunadamente tenemos un cuerpo técnico, un club, los jugadores que viven esa realidad y eso nos permite mejorar”, señaló.

El técnico se mostró convencido de que sus jugadores encontrarán la motivación necesaria en el duelo, incluido Lionel Messi, que todavía no está demostrando el nivel que se espera de él: “En los partidos decisivos, en las noches importantes, su talento y su experiencia juegan un papel fundamental en lo individual, pero también en lo colectivo, por lo que puede trasmitir a sus compañeros”.

El preparador argentino no dio pistas sobre el once que saltará al Parque de los Príncipes, ni siquiera en la portería. No desveló si el guardameta titular será el costarricense Keylor Navas o el italiano Gianluigi Donnarumma.

Pero indicó que no estarán de entrada los senegaleses Idrissa Gueye y Abdou Diallo, que acaban de reincorporarse al equipo tras haber ganado con su selección la Copa África.