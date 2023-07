Manuela Vanegas, héroe de Colombia: “Esta selección no tiene techo”

“Solo recuerdo que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo”, dice entre risas, para luego dejar claro que no fue una acción casual, que es algo que trabajaron durante la semana.

“Es una jugada preparada. Con Leicy (Santos) habló mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona del rival, en este caso Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas. Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este importante gol”, agrega.

Manuela lo tiene claro, esta anotación marcará su carrera, su vida, por eso no duda en calificarlo como el mejor. “Este gol, sin duda, es el más importante que he hecho en mi carrera. Quedará en mi memoria por siempre”, manifestó.