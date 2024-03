Manchester City 3, Copenhague 1: clasificación sin estrés

Con siete cambios respecto al equipo que venció al Manchester United el fin de semana, el Manchester City solventó el trámite ante el Copenhague (3-1) y accedió por séptima temporada consecutiva a los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El equipo de Pep Guardiola no se queda fuera de esta ronda desde que les eliminara el Mónaco en 2017, en su primera temporada en el Etihad Stadium. Desde entonces, los 'Sky Blues' no han fallado, y lo de este miércoles contra el Copenhague era tarea fácil tras el 3-1 de la ida.



Conscientes del apretado calendario que les viene por delante, con partido ante el Liverpool el domingo, y duelos posteriores ante Newcastle United en la FA Cup, y Arsenal y Aston Villa en la Premier, además de un parón por selecciones de por medio, los jugadores del City quisieron sentenciar el duelo cuanto antes y reducir marchas, y lo consiguieron antes del minuto 10.



Con Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Kyle Walker, Phil Foden, John Stones, Nathan Aké y Bernardo Silva descansando, los suplentes no decepcionaron. Julián Álvarez, que puede ser titular también el domingo, participó en los dos primeros goles, primero poniendo el centro que voleó Manuel Akanji para el 1-0 y después con un disparo que Grabara, el portero de los daneses, fue incapaz de atrapar.



Fue un lanzamiento sin excesiva fuerza ni colocación, pero el meta polaco se lo tragó, en una de las grandes cantadas de los octavos.



Pese al grosero error, lo cierto es que para entonces el Copenhague ya iba 4-1 abajo en la eliminatoria y lo tenía más que imposible ante el vigente campeón.



El 2-0 relajó muchos a los de Guardiola, que además jugaban con una línea defensiva a la altura del centro del campo que el Copenhague castigó a la contra.



Mohamed Elyonoussi, un viejo conocido del fútbol británico, con pasado en Southampton y Celtic de Glasgow, condujo la contra desde su campo, tiró una pared con Orri Oskarsson, que le devolvió la pelota de tacón, y redujo distancias.



Las posibles dudas e incertidumbres que pudiera despertar ese gol de cara a la segunda parte las despejó Erling Haaland al borde del descanso. El noruego recogió un pase en largo de Rodrigo Hernández y se hizo hueco ante dos defensas hasta sacar un disparo al primer palo que recordó mucho a los que acostumbra Kylian Mbappé.



Con ese gol, Haaland iguala los 41 tantos de Sergio Agüero en la competición, pero con 43 partidos menos que el argentino. El noruego iguala, además, en la Bota de Oro de este año a Harry Kane y Mbappé con seis tantos.



El partido y la eliminatoria se habían acabado ya, seguramente incluso antes de que comenzara el encuentro en Mánchester, pero los de Neerstrup quisieron marcharse con la cabeza alta y de no ser por una buena intervención de Ederson en un tiro de Magnus Mattsson, podrían haber soñado con el empate.

El City se une a Bayern de Múnich y Paris Saint Germain en los cuartos de final y seguirá en su aventura de ser el segundo equipo en la historia que defiende este título, tras el Real Madrid.