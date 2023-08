Manchester City 1, Newcastle 0: un golazo de Julián Álvarez es suficiente

No es un habitual en el once inicial de Pep Guardiola Julián Álvarez al que muchos equipos, a pesar de su escaso protagonismo, mantienen en su agenda. No tiene la relevancia que reclama el argentino que salió reforzado del último mundial, en Qatar, de donde despegó con el título bajo el brazo.

A pesar de la relevancia con ‘la Albiceleste’ no agranda el número de minutos Julián Álvarez, habitual en el tramo final de cada partido con el City. Esta vez, sin embargo, Pep Guardiola le sacó desde el principio y el futbolista de Calchín, de 23 años, respondió.

En un duelo plano hasta ese momento, sin sobresaltos, de resaca tras la Supercopa ganada ante el Sevilla el miércoles, irrumpió Álvarez para dar otro aire a un choque entre dos de los equipos más poderosos de la Premier. Dos conjuntos de Champions; el Newcastle, que creció con fuerza el pasado curso y acabó en la parte alta, y el City, campeón de casi todo.

A la primera marcó el Manchester. A la media hora, en un pase filtrado de la cara nueva ‘citizen’ Mateo Kovacic hacia Phil Foden, en el área, que vio en buena posición a Julián. El argentino miró a portería y ejecutó un disparo certero, colocado en la escuadra. Lejos del alcance de Nick Pope.