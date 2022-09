Luna, llena de ciclismo

En uno de los tres cuartos del segundo piso de la vivienda del barrio Altos los Robles, en Soledad, donde los Álvarez viven ahora, solo la cama de Luna ocupa la mitad de un área total 1, 90 metros de largo por 1,70 de ancho. Allí la ciclista pasa los momentos de descanso después de madrugar a recorrer kilómetros o regresar de una sesión en entrenamiento en el velódromo, y las horas para sus estudios de Administración de Empresa por Internet.

En la habitación,las medallas y trofeos no tienen ese altar íntimo de los deportistas. Llibeth Bula, su mamá, dice que su hija mayor es muy dedicada, que es buena para los números. Ordenada. “Su vida transcurra en ese cuarto, y es preparándose psicológicamente y físicamente en todo”.

En frente, al piecero de la cama, está un espejo y mueble de color plateado de 1,50 metros de altura, que corona un par de zapatillas rosadas para montar bicicletas, unos tenis y dos muñecos de lana junto a otro maletín de corredera, y en el ángulo del marco el número 21, el asignado en el Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) Talentos Colombia en diciembre de 2020, y que ha disparado a Luna Álvarez. “En el PAD había 400 ciclistas, quedaron los 45 mejores, y sentí que todo comenzó a cambiar. Me di cuenta que podía ganarle a todas las chicas de mi categoría. Así suene egoísta, en el deporte se gana o se pierde. Y así fue. Por eso guardo el 21”.

Ricardo Moreno es padre en el ciclismo de Marianis Salazar y de Luna Álvarez, y admite que entre ellas no hay comparación. A Marianis la guió en juvenil y la preparó para la élite. Y a Luna le cambió la técnica que traía del patinaje para llevarla a marcas en los 200 metros lanzados que impresionan. El año pasado, con 11 segundos 317 centésimas en Bogotá, mejoró el récord juvenil de Martha Bayona de 2013 (11”470), en Aguascalientes, México.

Y en su primer mundial juvenil en agosto pasado, en Tel Aviv, Israel, con la experiencia internacional en junio pasado, hizo 11.349, la segunda mejor clasificación en los 200 metros.

Este año ha ganado 11 pruebas individuales juveniles en campeonatos en Cali, Medellín y Bogotá. Y ganó el keirin en Dudenhofen, Alemania.

Antes de ir a Israel, detrás del dorsal 21, escribió una meta: campeona mundial juvenil del keirin. Estuvo cerca del podio pasando dos mangas de eliminación y fue quinta, posición que también logró en la final de los 200 metros lanzados.

Luna aprendió una lección, y a su regreso se lo subrayó Ricardo Moreno: “Todas las cámaras te apuntaban. Te veían como la favorita. Tenías buenos tiempos ”.

A Luna se le quiebra la voz en la sala de su casa. Reconoce que es llorona y sensible hasta para soltar una lágrima por un perro echado en la calle y abandonado.

–Siento que lo que me pasó tenía que pasar. Decía que no me toque un primer lugar. Lo hablé con el seleccionador de Colombia, Jhon Jaime González, y con Ricardo. La próxima vez me tengo que lanzar, y si me ganan, que lo hagan pasándome. De eso he aprendido con Ricardo, que me bajo perdiendo y me diré lo intentaré una vez más.

Lilibeth Bula y Raymond Álvarez han pasado página. Ahora dicen que están comprometidos para preparar el paso de Luna a la élite y encontrar un patrocinador para comprar una bicicleta de nueva generación. Con la que corrió el Mundial era de Ricardo Moreno cuando éste fue ciclista a principio de este siglo.

“Martín Restrepo, propietario de una empresa de créditos y libranza, ha apoyado la carrera de mi hija, pero el cambio de bicicleta es necesario”, dice Lilibeth.

Fuera de las pistas y en su habitación, Luna apunta que prefiere la argumentación y escribir ensayos. En la pandemia la escritura le ayudó a canalizar algunas emociones. “Ya escribí que tengo que ser campeona en élite del keirin”, concluyó.