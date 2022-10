“Quiero revancha en Junior para demostrar mi cambio y mi talento”

R.

Mi talento en la cancha nunca ha estado en discusión, el problema mío está afuera del terreno de juego, pero gracias a Dios he superado eso. Tengo una familia hermosa, mi mamá, mi mujer, mis hermanos, que siempre me están apoyando. Gracias a Dios he salido adelante, he madurado en ciertas cosas. Ahora mismo estoy mentalizado en jugar al fútbol y en responderle al Barranquilla FC, que vuelve a brindarme la confianza. Me han acogido muy bien. Así que la familia y la confianza que me están dando desde el club han sido fundamentales para mi mejoría. Me estoy portando bien.