Esto ganan los colombianos que juegan en la Premier League

Se trata de Luis Sinisterra, Jhon Jader Durán y Jefferson Lerma, del AFC Bournemouth, Aston Villa F. C. y Crystal Palace F. C., respectivamente. El único que no fue convocado recientemente por Néstor Lorenzo fue Lerma por cuenta de una lesión.

Precisamente es el centrocampista del Crystal Palace F. C. el colombiano que más dinero gana en la Premier League. Jefferson Lerma cobra 70 mil libras esterlinas por semana, unos 362 millones de pesos colombianos. Esto significa que al año está recibiendo 3,640,000 libras, que equivale a $1.883.813 millones.