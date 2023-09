Luis Díaz: “Esta temporada va a ser especial para mí”

“En cuanto al futuro, me veo ganando muchos trofeos con este gran club, empezando por intentar ganar todo lo que está en juego esta temporada. Creo que seguiré de la misma manera, con esa misma mentalidad de no dejarme llevar y tener los pies en la tierra, sabiendo que el trabajo duro que ponga cada día me seguirá mejorando. Siempre intentaré ser alguien que esté ahí para ayudar, no sólo a mis compañeros sino a todos en general”, complementó.

Para ‘Lucho’ el ser entrenado por el alemán Jürgen Klopp le ha ayudado mucho a crecer como jugador.

“El proceso y la progresión que he estado atravesando hasta el momento es simplemente increíble. Realmente he aprendido una gran cantidad de cosas y lo siento cada vez más, no sólo en términos de mi fútbol, pero en mi toma de decisiones en general, personalmente, también me siento en un muy buen lugar”, expresó.