“La cancha no genera las garantías necesarias”: Luis Amaranto Perea

El paisa dijo que el único jugar que tiene problemas físicos es Juan Guillermo Cuadrado: “Tenemos que esperar la evolución de Juan, no sabremos si estará o no. Por el bien de nosotros esperamos que pueda llegar”.

El estratega explicó que es difícil dar a conocer al equipo inicialista ante los australes debido a que barajan todavía algunas posibilidades.

“Hemos intentado consolidar un grupo. Es difícil garantizar que el once que jugó el partido anterior estará mañana. Al final hay pequeños detalles que nos hacen tomar la decisión de que cambiemos a un jugador. Los cambios, a veces, lo interpretan fue porque el jugador jugó mal y no es así, es por las características del rival y por lo que buscamos nosotros. Grandes cambios no va a haber, pero hasta última hora tenemos un par de detalles para decidir. Ojalá acertemos, porque al final planteamos un partido para hacer las cosas de la mejor manera y escogemos a un jugador para las características del rival que tenemos al frente”, comentó.

Consultado sobre si el cartagenero Jorge Carrascal se ganó un lugar en la titular manifestó que: “Nos gustaría ver más al Colombia del segundo tiempo contra Venezuela. Pero ante Alemania Carrascal no estuvo e hicimos un partido parecido. Lo más importante es que tenemos jugadores con una capacidad técnica alta. Podemos echar mano no solo de Carrascal, está James, Arias, bastantes jugadores que no son buenos solo tácticamente, sino en todos los momentos del juego. Lo ideal sería hacer lo del segundo tiempo ante Venezuela. La Eliminatoria muchas veces es cerrada y es importante aprovechar esas ocasiones que se generan”.