‘Luchito’, nunca caminarás solo

Las alegrías para el extremo guajiro no terminaron ahí. Luego de ese emocionante cruce con Klopp vino una sesión fotográfica y de videos, donde se vio al jugador colombiano feliz, al punto que se atrevió a bailar con la vestimenta red.

El video con los pases ‘champeteros’ de ‘Luchito’ fue exhibido en las redes del Liverpool, con un mensaje particular: “@LuisFDiaz19 has got that #FridayFeeling (Luis Díaz tiene esa emoción de viernes)”.

En todas las fotos siempre se vio a un Luis Díaz sonriente, feliz, disfrutando de un momento único que, pase lo pase, quedará grabado para siempre en su memoria.

Y es que el guajiro no llega a un equipo cualquier en Europa, no… llega a uno con mucha historia, a uno en donde nunca caminará solo —emblemática canción que corean sus hinchas, a todo pulmón, en Anfield y que identifica el año apasionado por su institución, que cruza fronteras—, al segundo más ganador de la ‘Premier League’ con 19 títulos, a uno del Manchester United (20). Eso sí, los ‘Reds’ superan a los ‘Diablos Rojos’ en Europa con la obtención de seis ‘Champions League’ por tres del equipo donde hoy actúa el delantero portugués Cristiano Ronaldo.