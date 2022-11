Los Titanes silencian el coliseo Ginny Bay y están a un triunfo del título

Nacieron para ganar. Definitivamente. La jerarquía de Titanes no titubea, no no falla, no desaparece. El equipo de Barranquilla quedó a un solo triunfo de su séptimo título consecutivo en la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano al vencer a Caribean Storm Islands 77-67, en la noche de este martes en el coliseo Ginny Bay, de San Andrés.

Los dirigidos por Tomás Díaz, el exitoso entrenador cartagenero que sabe armonizar y engranar su equipo, salieron a tratar de dar el segundo golpe en la casa del rival después de un primer choque apretado que solo se definió en extra tiempo (85-76). Y lo consiguieron, como ha acontecido en sus siete años de existencia y de gloria, con calidad y carácter, a pesar de la presión del público sanandresano.

Con su fuerte y ordenado trabajo colectivo, Titanes marcó la diferencia, pero contó con individualidades destacadas como Sorem De Luque, que fue el máximo encestador del visitante con 19 puntos.