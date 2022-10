Los seguidores de los Yanquis extrañan al cartagenero Urshella

La novena de los Astros arrasó con el equipo de los Yanquis en la serie definitiva por la Liga Americana, la cual finalizó en la noche de ayer con la victoria de Houston por 6 carreras contra 5 sobre el equipo de Nueva York, al cual perteneció el cartagenero Giovanny Urshela hasta la temporada del año pasado y que ahora juega para los Mellizos de Minesota.

Esta mañana, luego de que Astros ganara en el global por 4-0, el tercera base bolivarense trinó en su cuenta de Twitter: “Buenos días (Good Morning, en einglés)”, a lo que varios seguidores de la Franquicia de la ‘Gran Manzana’ reaccionaron de inmediato y le respondieron la publicación.

Mensajes como: “Buenos días, Gio. Habrías sido mucho más útil y productivo que Donaldson (actual tercera base del equipo). Vuelve, por favor” o “Literalmente, todos los días que miro a Josh Donaldson, pensaba por qué no podemos tener a ‘Gio’ de vuelta. Es mejor compañero de equipo y más trabajador. No entiendo por qué ocurrió el intercambio”, le comentaron algunos usuarios.

Literally every day looking at JD I’d think why can’t we just have gio back. If we’re getting defense from Donaldson, well then I’ll take gio’s defense any day. Better teammate and a harder worker. I don’t get why the trade happened