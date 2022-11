Los puños que defienden al Atlántico en el Mundial de Boxeo

Agilidad y potencia, son las dos principales características de Leonard Bermúdez Jr. Dominó sobre el ring a todos los rivales que le pusieron al frente en el Nacional Luis Quiñones que se disputó en Barranquilla y, ahora, está sediento de un reto mayor en aguas extranjeras.

No le tiembla la mano para pegar lejos de su casa. Por lo menos, así lo demostró al colgarse la medalla de plata en la categoría 57-63 kilogramos de los Juegos Suramericanos Junior, que realizaron hace unos meses en Rosario, Argentina.

El panorama en España, aunque supone un evento de mayor envergadura, lo hace sentir más tranquilo. “Alicante está es bacano”, fueron las palabras que utilizó para ejemplificar el calor que hace por estos días en la ciudad española. “Me siento como en casa”, agregó.

Leonard lleva un gran peso sobre sus hombros, como todos los jóvenes que vienen de familias deportistas. La adrenalina es algo que lleva en la sangre. Sus genes lo predestinaron con un talento especial para dos disciplinas diferentes, en las que tardo o temprano tuvo que escoger.

Por un lado, el fútbol con el legado de su tío Modesto Gaibao, quien perteneció a aquella selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Escocia-1989 y, por el otro, las ganas de que fuera boxeador como su padre Leonard Bermúdez. Dos disciplinas totalmente diferentes, pero igualmente de importantes para esta familia.

“Todavía era un niño cuando practicaba fútbol, tenía mucho talento. Mi padre aprovechó para enseñarme a boxear y ahí me quede. En su tiempo, pensé que sería mucho mejor para pelear. El boxeo es un deporte donde se maneja mayormente la inteligencia. No solo es fuerza bruta como la gente lo quiere pintar. Hay que manejar los tiempos, saber pegar para no cansarse”, relató el joven de 17 años.

En aquel entonces, recuerda que su primer combate tuvo que llevarlo ante un ‘gordito’. Sus profesores le dijeron que lo fuera llevando, aunque él fue con todo. Algo que no sirvió mucho, pues al ser pequeños, decretaron empate.