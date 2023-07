“Los jugadores de ahora son menos inteligentes que los de antes”: Asprilla

Asprilla, que pasó por Cúcuta, Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras, Universidad de Chile, Cortuluá y Estudiantes de La Plata, aseguró en el programa Equipo F, de Espn, que para él las cuestiones de manejo de grupo en el camerino seguían siendo las misas de toda la vida y que la diferencia de los futbolistas de ahora con los de antes es que son menos inteligentes.

El ex jugador de la selección Colombia, dos veces mundialista (Estados Unidos 94 y Francia 98), opinó después de que el ex arquero Óscar Córdoba y el periodista Andrés Marocco opinaron que a entrenadores como Autuori, Gómez y Pinto quizá les faltaba entender los comportamientos de los jóvenes en el contexto tecnológico y social de la actualidad.

“Yo siento que hay técnicos que les hace falta actualizarse, pero actualizarse desde su entorno, no es que el 4-3 o el 4-4, no, no pasa por ahí. Pasa más por entender el día a día de los muchachos”, dijo Córdoba.