“Los Juegos Panamericanos van por buen camino”: Mindeporte

La funcionaria no quiso poner una fecha límite para definir todo porque no depende directamente de ella. “Los tiempos son del presidente y no puedo decir cuándo, pero vamos a pedir un espacio para hablar con él y mostrarle todo lo que se ha venido avanzando”.

Lo que sí anunció es que la nación cubrirá el 60% del presupuesto de los Juegos, mientras que el 40% restante correrá por cuenta de la Alcaldía y la Gobernación.

“Estamos finiquitando, no quiero dar cifras en este momento. Seguimos mirando con Neven y y todo el equipo técnico. Hoy tenemos una reunión para seguir tratando eso. Sería 60-40, Gobierno Nacional 60% y el Distrito y la Gobernación el 40%”, informó.

“El mensaje es de confianza y tranquilidad. Confíen en que estamos tomando una decisión importante, que se ha venido estudiando con miras a que estos Juegos sean muy positivos para Barranquilla y para el país, que tengan un impacto social muy importante”, puntualizó la ministra.