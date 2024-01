Llegó el Caimán, llegó el Caimán... ¡Arriba campeones!

No se paralizó la ciudad. No hubo un mar de gente, no se presentó un río humano, pero los integrantes de Caimanes de Barranquilla se gozaron la bienvenida triunfal que les tributaron en su casa tras ganarle tres partidos consecutivos a Vaqueros, en el estadio 18 de junio de Montería, imponerse 4-1 en la serie y coronarse campeones por decimatercera vez en su historia en el béisbol profesional colombiano.

Leer también: “Todo el crédito es de los muchachos”: José Mosquera

Encabezados por el mánager José Mosquera y los grandesligas Dilson Herrera (capitán) y Harold Ramírez, el equipo currambero se subió en un carro de bomberos que partió a las 4:20 p.m. y recorrió varias calles de una Barranquilla despejada y en ‘modo puente’.